Гарбузове лате вдома лише за 10 хвилин.
Вранці без кави не обійтися. Однак замість того, щоб бігти до улюбленої кав'ярні за швидким зарядом енергії, приготуйте самостійно осінню каву, яка відразу ж підніме вас на ноги. Дізнайтеся про осінні рецепти смачної кави вдома. Знаменита pumpkin spice latte дуже проста у приготуванні – ви зробите її всього за 10 хвилин!
Інгредієнти:
- 100 г цукрової пудри
- 1 чайна ложка меленого кориці
- ¼ чайної ложки мелених гвоздик
- 2 чайні ложки меленого імбиру
- чайна ложка тертого мускатного горіха
- 1 склянка нарізаного дрібними кубиками гарбуза
- склянка кави
- молоко
- ванільний екстракт
Приготування:
У каструлю налийте 150 мл води, додайте гарбуз, спеції та ваніль. Варіть під кришкою приблизно 7 хвилин (або до м'якості гарбуза). Збийте блендером, потім додайте згущене молоко і ретельно перемішайте. Заваріть еспресо, додайте спінене молоко і влийте в суміш. Більше страв з гарбуза знайдете на нашому сайті за посиланням.
Фото Heidi Meer/Unsplash
