Вранці без кави не обійтися. Однак замість того, щоб бігти до улюбленої кав'ярні за швидким зарядом енергії, приготуйте самостійно осінню каву, яка відразу ж підніме вас на ноги. Дізнайтеся про осінні рецепти смачної кави вдома. Знаменита pumpkin spice latte дуже проста у приготуванні – ви зробите її всього за 10 хвилин!

Інгредієнти:

100 г цукрової пудри

1 чайна ложка меленого кориці

¼ чайної ложки мелених гвоздик

2 чайні ложки меленого імбиру

чайна ложка тертого мускатного горіха

1 склянка нарізаного дрібними кубиками гарбуза

склянка кави

молоко

ванільний екстракт

Приготування:

У каструлю налийте 150 мл води, додайте гарбуз, спеції та ваніль. Варіть під кришкою приблизно 7 хвилин (або до м'якості гарбуза). Збийте блендером, потім додайте згущене молоко і ретельно перемішайте. Заваріть еспресо, додайте спінене молоко і влийте в суміш. Більше страв з гарбуза знайдете на нашому сайті за посиланням.

Фото Heidi Meer/Unsplash

