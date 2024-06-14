Кожен регіон України може похвалитися власними унікальними гастрономічними особливостями. На Рівненщині такою стравою, яку не зустрінеш в інших областях, є мацик – м’ясо, в’ялене кілька місяців у свинячому шлунку чи сечовому міхурі.

На Рівненщині готують також зелений борщ з коропом та грибами, куліш з раками, полбу, потравку, солодкі мазурки, гречані вареники з квасолею і маком, кашу князів Острозьких, персикову горілку XVIII ст, вівсяний кисіль.

Рівненщина зберегла свої унікальні гастротрадиції

За транскордонним проєктом фахівці створили книгу рецептів для збереження кулінарної спадщини Рівненської області. Вона поєднує етнографічні регіони Полісся та Волині, продовжуючи тисячолітню тяглість гастротрадицій з княжої доби.

Каша Острозьких та мазурки Любомирських

Співзасновниця ГО «Гільдія кухарів Рівненщини» Аліса Хагенбрух розповіла про страви панської кухні XVI-XIX століть Рівненщини. Вона зазначає, що князі Острозькі пригощали гостей простою, але вишуканою кашею з полби, яку подавали зі сливовим соусом. Серед напоїв було пиво, грушевий квас. Для князів Любомирських у Дубенському замку готували мазурки.

Куліш з раками

На Гощанщині готували особливий куліш з раками, розповідає Аліса Хагенбрух, а на Березівщині, яка славиться лісами і грибами, мешканці краю дивували гостей чорною грибною юшкою з сушеним в’юном. На Здолбунівщині ліпили вареники з гречаного борошна з бринзою та шкварками.

Автентичні страви та напої Рівненщини

Дослідники здійснили етнографічну експедицію селами Рівненщини, зібрали переписи традиційних страв, які господині досі готують, записали легенди та обряди, пов’язані з гастрономічною спадщиною Рівненщини. У співпраці з місцевими ресторанами команда проєкту відтворила та трохи осучаснила понад 100 рецептів автентичних страв та напоїв з усієї Рівненщини у збірнику «Смакуй Рівненське – автентичні страви та напої». З ними можна ознайомитися українською, польською, англійською та шрифтом Брайля за посиланням.

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Мацик

Мацик є унікальною стравою для Рівненської області. Для його приготування м’ясо накладають у сечовий міхур і вішають його на горищі на 6-8 місяців. Впродовж цього часу господині час від часу «мацали» його, перевіряючи готовність. Від цього і пішла назва мацик.

Мацик

Валентина зі села Сварицевичі Дубровицького району Рівненщини розповідає, що готувати мацик починали перед колядами (Різдвом), а споживати – не раніше початку косовиці, адже саме за правильного температурного режиму та вітру на горищі мацик не псувався і якісно висихав.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET розповідав про кулінарну спадщину Кам’янки-Бузької, Поділля та традицію приготування чорної зіньківської ковбаси.

Усі фото та відео проєкту «Культурна спадщина кухні – просування кулінарних традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного»