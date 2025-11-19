Мобільні оператори збільшили суму компенсації у межах проєкту «Генератор зв’язку»
Нові ставки діятимуть окремо для дизельних і бензинових генераторів
Мобільні оператори збільшили суму компенсації за годину роботи генераторів у межах проєкту «Генератор зв’язку», повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Тепер розмір відшкодування залежатиме від типу генератора – дизельного чи бензинового.
У міністерстві зауважили, що проєкт отримав сотні відгуків уже впродовж першого тижня. Це дозволило швидко переглянути умови співпраці з операторами.
Компенсацію за роботу дизельних генераторів підвищили з попередніх 110-140 грн/год до:
- 172 грн/год – стандартна ставка;
- 197 грн/год – підвищена.
Для бензинових генераторів нові ставки становлять:
- 287 грн/год – стандартна;
- 330 грн/год – підвищена.
Підвищений тариф діє для базових станцій у 30-кілометровій зоні бойових дій, де робота волонтерів і власників генераторів пов’язана з особливими ризиками.
Програму «Генератор зв’язку» Мінцифри запустило нещодавно спільно з мобільними операторами, щоб за допомогою власників генераторів заживлювати базові станції та забезпечити українців стабільним звʼязком під час блекаутів. Учасники проєкту не здають техніку в оренду, а лише покривають заправку та обслуговування генератора, тоді як оператори компенсують витрати на пальне і техобслуговування. Долучитися до проєкту можуть фізичні та юридичні особи, а також ФОПи на загальній системі оподаткування або 3 групи.