Генпрокуратура розшукує підозрюваних у справі про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів

Віталія Калюжного і його брата Євгена оголошено у розшук

Колишній народний депутат від Партії регіонів Віталій Калюжний і його брат Євген, які є основними підозрюваними у справі про чорну бухгалтерію, переховуються від слідства. Про це у п’ятницю, 15 червня, повідомила генпрокуратура після запиту «Радіо свобода».

Калюжним оголосили підозру ще у вересні 2017 року, проте справа затягнулася. Тоді калюжним оголосили підозру в діяльності у «злочинній організації під керівництвом колишнього президента України Віктора Януковича, здійсненні ними функцій обліку і видачі готівки іноземної валюти, власного незаконного збагачення і хабарництві». Проте справу Калюжних і Михайла Охендовського перенаправили до суду. Тепер слідчі генпрокуратури оголосили братів у розшук.

Нагадаємо, що 28 травня 2016 року, слідчі НАБУ отримали документи загальним об’ємом близько 840 сторінок, які підтверджували незаконні виплати Партії регіонів для високопоставлених чиновників на загальну суму близько 2 млрд доларів. В документах були вказані дати, імена і суми виплат.