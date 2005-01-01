КПУ і Партія регіонів продовжують свою діяльність в Україні, – КВУ

КПУ витратила в минулому році 58 тис. грн, Партія регіонів - 48 тис. грн

Більшість українських політичних партій подали порожні звіти за перший квартал 2018 року, не задекларували жодних витрат. Водночас заборонені Комуністична партія і Партія регіонів заповнили всі звіти. Про це в п'ятницю, 8 червня, повідомили у прес-службі Комітету виборців України.

Порожні звіти подали 180 партій з 255. З урахуванням того, що всього в Україні більш ніж 350 партій, близько 100 політсил не подали звіти взагалі.

Серед партій, у яких не заповнені звітності - Суспільно-політична платформа Надії Савченко, Партія Наталії Королевської - Україна вперед, УДАР.

Офіційно продовжують вести діяльність Комуністична партія України і Партія регіонів - вони заповнили всі звіти. КПУ витратила 58 тис. гривень, Партія регіонів - 48 тис. гривень.

Усі українські партії, без урахування парламентських, витратили за три місяці 14,9 млн грн. Найбільше - Аграрна партія України (3,4 млн грн), УКРОП (2,3 млн грн), Наш край (1,4 млн грн), Українська галицька партія (1,2 млн грн) та ВО Свобода (1 млн грн ).

Серед парламентських партій за видатками лідирують три партії: Блок Петра Порошенка (28,7 млн грн), Народний фронт (20,2 млн грн) і Самопоміч (20,1 млн грн).

Зазначимо, що КПУ була заборонена ще у 2016 році. Що стосується Партії регіонів, то більшість з її політичних діячів перейшли під прапори Опозиційного блоку. Частина політиків втекла до Росії. Голова партії Олександр Єфремов сидить у СІЗО.