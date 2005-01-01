Генпрокуратура вивчає можливі контакти Медведчука з Рубаном і Савченко

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 08:471140

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Генпрокуратура вивчає можливі контакти Медведчука з Рубаном і Савченко
Генпрокуратура має питання до діяльності «Українського вибору»

Генеральна прокуратура України вивчає можливі контакти голови організації «Український вибір» Віктора Медведчука з головою організації «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном та депутаткою Верховної Ради Надією Савченко. Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі програми «Свобода слова» ввечері в понеділок, 26 березня.

Луценко зазначив, що Генпрокуратура має питання до діяльності «Українського вибору».

«Так, дійсно у нас є питання до діяльності Українського вибору як центру антиукраїнської пропаганди. І буквально за два тижні до затримання Рубана та Савченко Служба безпеки України і військова прокуратура, кримська прокуратура, ліквідували кілька антиукраїнських притонів, які за гроші Москви (ми ці гроші вилучили), за планами Москви (і ми ці завдання вилучили) в Дніпропетровську, Харкові, Львові, Київській області, Миколаївській області організовували підривну діяльність на території України», – сказав він.

За словами Луценка, мова йде «не про військово-підривну, а про політично підривну, антиукраїнську, сепаратистську, федералістичну діяльності».

«Центром таких дій, за багатьма даними, може бути партія, яка називається «Український» вибір, яку очолює пан Медведчук. І ми цим займаємося вже ретельніше рік», – заявив Генпрокурор.

Луценко зазначив, що «можлива причетність самого пана Медведчука до діяльності і Рубана, і Савченко. І ми вивчаємо їх ймовірні контакти».

Інших деталей генпрокурор не повідомив.

До слова, Юрій Луценко заявляв, що заплановані Савченко та Рубаном теракти в Києві планувалися як початок російського наступу на Україну.

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