Теракт Савченко та Рубана планувався як початок російського наступу на Україну, – Луценко

Суд обрав для Савченко міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до 20 травня

Народна депутатка Надія Савченко і керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан діяли в рамках глобального плану. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV ввечері в понеділок, 26 березня.

«Ми прекрасно розуміємо, що Рубан і Савченко, навіть коли їм здавалося, що вони завербували цілий полк спецназу, не могли діяти окремо від якогось більш глобального плану. Я особисто вважаю, що події з дестабілізації столичних вулиць під час перекриття центральних магістралей, перших спроб штурмів Жовтневого палацу, які демонстрували шанувальники Саакашвілі, були частиною плану з дестабілізації», – сказав він.

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Також Луценко додав, що за терактом в Києві був би наступ російських військ на чолі з втікачем-президентом Віктором Януковичем.

Як інформував ZAXID.NET, 23 березня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народному депутату України Надії Савченко терміном на 59 діб, – до 20 травня 2018 року.

22 березня Верховна Рада позбавила її депутатської недоторканності, а також дала дозвіл на притягнення її до відповідальності та арешт. Того ж дня її доставили в СБУ. Генпрокурор Юрій Луценко перед голосуванням парламенту навів низку доказів причетності депутатки до державного перевороту, який вона готувала спільно з головою організації «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном (вів перемовини про звільнення полонених).

Самого Рубана взяли під варту 9 березня.