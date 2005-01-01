Суд заарештував Савченко без можливості вийти під заставу

Надія Савченко в суді оголосила про початок голодування

У п’ятницю, 23 березня, Шевченківський районний суд Києва ухвалив взяти під варту на два місяці народну депутатку Надію Савченко без права внесення застави. Таке рішення зачитав головуючий суддя Євген Сидоров. Згідно з ним, Савченко перебуватиме в СІЗО до 20 травня.

Згідно зі статтями Кримінального кодексу, які їй інкримінують, депутатці загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

У суді Савченко оголосила про початок голодування.

На початку засідання прокурор Головної військової прокуратури Олександр Банник зачитав клопотання про взяття Савченко під варту. Упродовж понад 30 хвилин він озвучував те, що останніми днями говорив генпрокурор Юрій Луценко – про взаємодію з ватажками бойовиків «ДНР/ЛНР», змову з керівником центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном і підготовку теракту у Верховній Раді. Його метою, за версією Генпрокуратури, було фізичне знищення керівництва держави і захоплення влади.

Прокурор додав, що Савченко планувала замахи на вищих керівників держави, зокрема, президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.

Щодо статей Кримінального Кодексу, то депутатці інкримінують «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «Посягання на державного чи громадського діяча» і «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Усі ці статті не передбачають виходу під заставу.

22 березня Верховна Рада позбавила її депутатської недоторканності, а також дала дозвіл на притягнення її до відповідальності та арешт. Того ж дня її доставили в СБУ.