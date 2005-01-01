Обмудсмен вважає, що під час затримання Савченко порушили законодавство

СуспільствоКатерина Чурилова, 24 березня4260

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Обмудсмен вважає, що під час затримання Савченко порушили законодавство
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Народну депутатку Надію Савченко затримали оперативники СБУ 22 березня у Верховній Раді

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що під час затримання нардепа Надії Савченко було порушено вимоги чинного законодавства. Про це йдеться у повідомленні її прес-служби.

«Цей факт підтверджений рішенням слідчого судді в ході судового засідання. Він звільнив в залі суду позбавлену свободи Надію Савченко. Водночас, слідчий суддя задовільнив клопотання слідчого СБУ про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народному депутату», – цитує прес-служба слова Людмили Денісової.

«З огляду на ситуацію, я особисто як Омбудсмен, у подальшому здійснюватиму контроль за додержанням конституційних прав Савченко», – додала Денісова.

Раніше повідомлялось, що 23 березня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народному депутату України Надії Савченко терміном на 59 діб, – до 20 травня 2018 року.

При цьому суддя визнав безпідставним затримання Савченко 22 березня 2018 року, але застосував до неї запобіжний захід у вигляді арешту без визначення розміру застави.

У мотивувальній частині ухвали суддя зазначив, що Савченко не вчинила завершеного злочину, а лише, на думку слідства, мала намір вчинити.

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