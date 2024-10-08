Дмитра Вербицького звільнили з органів прокуратури

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав заяву Дмитра Вербицького про звільнення з органів прокуратури. Про це у вівторок, 8 жовтня повідомило «Суспільне». Раніше журналісти виявили у нього мільйонні статки.

Андрій Костін також повідомив, що службове розслідування стосовно Дмитра Вербицького, яке розпочали наприкінці червня, – завершене. Всі матеріали спрямували до НАБУ, відповідаючи на запит детектива, який розслідує незаконне збагачення Дмитра Вербицького.

Зазначимо, що 1 липня у Офісі генерального повідомляли про звільнення Дмитра Вербицького з посади заступника генерального прокурора. Однак, як зауважив народний депутат Ярослав Железняк, йшлося лише про звільнення з адмінпосади. Дмитро Вербицький все ще залишався прокурором.

Мільйонні статки Дмитра Вербицького

У травні 2024 року журналісти проєкту «Схеми» опублікували розслідування, у якому йшлося про те, що Дмитро Вербицький проживає у київському котеджному містечку «Коник» у будинку, ринкова вартість якого становить 12 млн грн. Водночас власником будинку є племінник Вербицького, а придбав він його за значно нижчою ціною – 2 млн грн.

Вже на початку червня Дмитро Вербицький знову став фігурантом розслідувань журналістів. Проєкт Схеми оприлюднив ще один матеріал, у якому розповіли, що дівчина заступника генпрокурора Христина Ільницька у 2024 році стала власницею будинку маєтку у тому ж самому котеджному містечку «Коник», а також придбала автомобіль бізнес-класу. Загальна вартість придбаного елітного майна становить щонайменше 52 млн грн. При цьому декларація жінки говорить про те, що відповідних доходів вона не має доходів.

18 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура України розпочали кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького.

21 червня у Офісі генерального прокурора повідомили про відсторонення Дмитра Вербицького від виконання обов’язків заступника генпрокурора. 1 липня стало відомо про його звільнення з цієї посади за власним бажанням.

3 липня Національне агенство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило у Дмитра Вербицького необґрунтовані активи на майже 29 млн грн. Йдеться про три автомобілі, земельні ділянки та нерухомість в Україні та Туреччині.