Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія за понад два роки повномасштабного вторгнення в Україну втратила 350 тис. військових вбитим та пораненими. Таку оцінку російських втрати Столтенберг озвучив на прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в штаб-квартирі НАТО, пише «Європейська правда».

Столтенберг наголосив, що Україна своєю мужністю довела, що російських військових реально перемогти.

«Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки. На суші війна Путіна вже коштувала Росії понад 350 тис. військових втрат (вбитими та пораненими, – ред.)», – зазначив Столтенберг. Генсек НАТО також навів приклади успішних операцій ЗСУ в Чорному морі та в повітрі.

«На морі українські атаки потопили або вивели з ладу значну частину Чорноморського флоту Росії. У повітрі Україна збиває ключові російські об'єкти, зокрема дорогі розвідувальні літаки», – розповів генсек, закликавши 32 держави-члени НАТО надати Україні більше військової підтримки.

До слова, за нещодавно оприлюдненими оцінками США, щонайменше 315 тис. російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. Тоді директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищили під час війни, а десятирічна програма військової модернізації «зведена нанівець».

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 427 840 своїх військових убитими і пораненими, а за минулу добу – 970.