За оцінками США, щонайменше 315 тис. російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. Про це 31 січня повідомив директор ЦРУ Вільям Бернс у статті для журналу Foreign Affairs.

За словами Бернса, Росія втратила вбитими та пораненими щонайменше 315 тис. своїх військових у війні проти України. Дані директора ЦРУ про російські втрати в Україні є дещо меншими за оцінки Генштабу ЗСУ. За повідомленням Генштабу від 31 січня, ці втрати вже сягнули понад 385 тис. осіб.

Також Бернс заявив, що дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищили під час війни, а десятирічна програма військової модернізації «зведена нанівець».

Нагадаємо, що у грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».