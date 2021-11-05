Начальник Генерального штабу Сергій Шаптала заявив, що ЗСУ будуть змушені нарощувати чисельність ударних безпілотників Bayraktar. Про це Шаптала заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу».

«Нам держава закупляє Bayraktar, в нас є вони на озброєнні. І на цьому не зупиняємося. Ми будемо їх нарощувати ще. Та ситуація, яку зараз обговорюють – правильно ми застосували Bayraktar, неправильно – це було рішення головнокомандувача. Вони (окупанти ) порушили Мінські угоди, вони поставили причепну артилерію, яка обстрілювала наші позиції, де загинув наш військовослужбовець і був поранений», – заявив Шаптала.

За його словами рішення відповісти стрільбою з Bayraktar прийняли після того, як ОБСЄ не відреагувала на обстріли бойовиків.

«Якби Bayraktar залетів на територію бойовиків, думаю, вони скористувалися б можливістю і знищили б наш Bayraktar. Але вони порушили відстані, на які повинні були відвести свою артилерію. Вони витягли її знову на передній край», – додав начальник Генерального штабу.

Як інформував ZAXID.NET, 26 жовтня бойовики обстріляли село Гранітне, яке розташоване на підконтрольній Україні частині Донецької області. Унаслідок обстрілів щонайменше шість будинків дістали пошкодження.

Після цього Збройні сили України вперше застосували турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 та, не перетинаючи лінії зіткнення, керованою бомбою знищили одну гаубицю бойовиків. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Однак дії Києва засудили Німеччина та Франція. Зокрема речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Сассе 27 жовтня заявила про занепокоєння Берліну через збільшення інтенсивності бойових дій, а також повідомлення Генштабу ЗСУ про відповідь українських військових на обстріли.

А вже наступного дня у Міністерстві закордонних справ Франції заявили про занепокоєння через те, що Україна вперше застосувала безпілотники Bayraktar.

На це відповіли в українському міністерстві закордонних справ, вказавши, що Україна нічого не порушила, і нагадавши, що наша держава має право на самооборону.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив здивування, що у МЗС Німеччини не відреагували на застосування російськими окупантами заборонених Мінськими домовленостями гаубиць, які мають бути відведеними на визначені відстані від лінії розмежування.

Натомість посольство США в Україні наголосило, що це не Україна загострює ситуацію, а Росія і закликало Кремль дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань.