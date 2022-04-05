Володимир Зеленський заявив, що захисники й захисниці України заслуговують найвищої пошани

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Білу залу Маріїнського палацу перейменують на «Білу залу Героїв України». Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в ніч на середу, 6 квітня.

«Сьогодні [5 квітня] в Маріїнському палаці я вручив ордени “Золота зірка” військовослужбовцям Збройних сил України, яким присвоєно звання Герой України та членам родин військових, які відзначені цим званням посмертно. Тепер саме в Маріїнському палаці, в Білій залі, в якій завжди приймаємо глав іноземних держав, будуть відбуватися такі важливі церемонії. Ми будемо демонструвати щоразу, що наші захисники й захисниці заслуговують на повагу й пошану на найвищому рівні», – сказав президент і додав, що Біла зала Маріїнського палацу відтепер буде називатися «Білою залою Героїв України».

Окремо Зеленський розповів, що Передав також орден «За мужність» родині загиблого фоторепортера Макса Левіна, якого російські загарбники вбили на Київщині. Як пояснив президент, «за життя він зробив вагомий внесок у те, щоб ми всі бачили і знали, що відбувається в нашій країні».