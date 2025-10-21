Без попередження обрізання може розцінюватися як порушення чужої власності

Якщо гілки дерева із сусідньої ділянки звисають над вашою територією або затіняють сад, це може вважатися порушенням права користування земельною ділянкою. Але самовільне обрізання таких гілок можливе лише за дотримання законної процедури. Детальніше про це пишуть Новини.live.

Що каже закон

Власник має право обрізати гілки або коріння, які заходять на його територію, якщо це заважає цільовому використанню землі, наприклад, перешкоджає садівництву або будівництву. Існують санітарні відстані:

для дерев понад 3 м – не менше 4 м від межі;

для дерев до 3 м – не менше 2 м.

Якщо ці норми порушено, сусід має самостійно усунути гілки. Обрізання без попередження може розцінюватися як порушення чужої власності.

Як діяти законно

Складіть письмову вимогу до сусіда про усунення порушення. Надішліть її рекомендованим листом із повідомленням про вручення. У листі зазначте термін виконання (наприклад, 30 днів). Якщо реакції немає – маєте право самостійно зрізати гілки, що заходять на вашу ділянку.

Висновок

Зрізати гілки можна лише після офіційного письмового звернення до сусіда. У разі дотримання процедури відповідальність не настає, навіть якщо дерево постраждає. Всі дії фіксуйте письмово, щоб уникнути правових наслідків.