Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чотири напрямки стримування РФ на тлі загрози вторгнення в Україну. Про це повідомляє «РБК-Україна».

За словами Кулеби, перший напрямок – це політично скоординовані, послідовні меседжі Росії, що її потенційне вторгнення в Україну провалиться і буде зустрінуто з дуже жорстким політичним і економічним спротивом.

Другим напрямком Кулеба назвав підготовку економічних санкцій проти РФ.

«Ми чули багато важливих і надихаючих меседжів про ту ціну, яку Росії доведеться заплатити. На жаль, ці меседжі нещодавно були ослаблені через публічні дискусії про санкції, які не будуть введені проти Росії. Звичайно, це надихає Путіна і він може прийти до висновку, що санкції з якими він може зіткнутися, фактично виявляться терпимими», – заявив він.

Глава МЗС України заявив, що такі меседжі повинні припинитися. В Україні сподіваються, що буде розроблений дуже сильний і послідовний пакет економічних заходів проти РФ, який буде найкраще служити цілям стримування Росії.

Третім напрямком буде зміцнення співпраці з Україною у військовій сфері та у сфері оборони. Четвертим же напрямком, за словами Кулеби, є підтримка економічної та фінансової стабільності України, яку намагається підірвати російська влада.

За його словами, зараз США та інші країни зараз розглядають різні заходи допомоги Україні в цьому аспекті.

«Якщо ми доб'ємося успіху за всіма чотирма пунктами, ми доб'ємося успіху в цьому протистоянні, ми не дозволимо Путіну зруйнувати безпеку Європи», – сказав глава МЗС України.

Нагадаємо, що США неодноразово публічно відповідали на вимоги РФ. Білий дім був згоден вести перемовини щодо озброєння, скорочення кількості ракет тощо. Натомість відкидались усі вимоги щодо зміни складу НАТО, в тому числі головна – неприйняття України до Альянсу.

У Росії після того, як переговори з представниками США і НАТО в Женеві не прийшли до якогось підсумку, очікували письмових відповідей на російські пропозиції з безпеки. За інформацією The Washington Post, офіційні особи США попросили своїх російських колег зберегти документ у секреті.

26 січня посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.