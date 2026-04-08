Ідеальна блискуча глазур, яка не тріскається: рецепт з 4 інгредієнтів
Глазур для паски – це важливий елемент, який не лише прикрашає випічку, а й додає їй завершеного смаку. Часто господині стикаються з проблемами: глазур тріскається, липне або не тримає форму. Цей рецепт дозволяє отримати ідеально гладку, блискучу та стійку глазур. Рецепт від Zoshyt.receptiv.
Інгредієнти
|Желатин
|5 г
|Вода (для желатину)
|20 г
|Цукор
|170 г
|Вода
|35 г
|Лимонний сік
|1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Желатин залийте холодною водою та залиште на 15 хвилин для набухання.
Крок 2
У невеликій каструлі змішайте цукор, воду та лимонний сік.
Крок 3
Поставте суміш на невеликий вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи до повного розчинення цукру.
Крок 4
Додайте набухлий желатин у гарячу суміш і ретельно перемішайте до його повного розчинення.
Крок 5
Перелийте масу у миску та збивайте міксером до утворення густої, білої та пишної глазурі.
Крок 6
За бажанням додайте харчовий барвник і перемішайте до однорідного кольору.
Крок 7
Нанесіть глазур на повністю охолоджену паску та залиште до застигання.