Глазур для паски – це важливий елемент, який не лише прикрашає випічку, а й додає їй завершеного смаку. Часто господині стикаються з проблемами: глазур тріскається, липне або не тримає форму. Цей рецепт дозволяє отримати ідеально гладку, блискучу та стійку глазур.

Інгредієнти Желатин 5 г Вода (для желатину) 20 г Цукор 170 г Вода 35 г Лимонний сік 1 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Желатин залийте холодною водою та залиште на 15 хвилин для набухання. Крок 2 У невеликій каструлі змішайте цукор, воду та лимонний сік. Крок 3 Поставте суміш на невеликий вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи до повного розчинення цукру. Крок 4 Додайте набухлий желатин у гарячу суміш і ретельно перемішайте до його повного розчинення. Крок 5 Перелийте масу у миску та збивайте міксером до утворення густої, білої та пишної глазурі. Крок 6 За бажанням додайте харчовий барвник і перемішайте до однорідного кольору. Крок 7 Нанесіть глазур на повністю охолоджену паску та залиште до застигання.