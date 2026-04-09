Якість тіста безпосередньо впливає на те, якою вийде випічка – пухкою чи щільною. Один із головних показників правильно замішаного тіста – так зване «глютенове вікно». Саме воно свідчить про те, що структура тіста сформована правильно і готова до подальшого приготування.

Що таке «глютенове вікно»?

Коли ви правильно замішуєте тісто, клейковина в борошні починає активізуватися. Саме вона створює сітку, яка робить тісто еластичним і дозволяє йому підійматися. І в певний момент ця сітка стає найбільш активною і дозволяє досягти найкращої структури тіста. Цей короткий проміжок часу і є «глютеновим вікном», що визначає готовність тіста до підйому.

Чим сильніша глютенова сітка, тим краща структура виробу. Він буде більш еластичним, добре тримати форму і мати приємну пористу текстуру. Від того, як добре сформується глютенова сітка, залежить, наскільки пишним буде ваш хліб.

Як перевірити тісто?

Щоб зрозуміти, чи утворилося «глютенове вікно», потрібно взяти невеликий шматок тіста і обережно розтягнути його. Якщо тісто не рветься, а тягнеться, це означає, що в ньому гарно розвинулася клейковина. В ідеалі тісто можна розтягнути до прозорості, тому це і називають «вікном».

Якщо тісто рветься – продовжуйте заміс та перевірте його ще раз.

За матеріалами «Хлібний дім» та Agroelf.