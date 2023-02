70-річному Вайнштейну залишилось відсидіти ще 36 років

Голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна засудили ще до 16 років у справі про зґвалтування. Суд у Лос-Анджелесі додав до вироку колись впливового кінопродюсера ще 16 років ув'язнення у справі про зґвалтування моделі та актриси у 2013 році. Нагадаємо, Вайнштейн уже відбуває 23-річний термін за аналогічні злочини. Він уже провів за ґратами три роки. Таким чином 70-річному Вайнштейну залишалось відсидіти ще 36 років. Про це повідомляє ВВС.

20 грудня минулого року журі присяжних визнало Вайнштейна винним у новій справі. На суді кінопродюсер заявляв, що не знайомий із жінкою, яка подала проти нього позов, і відкинув звинувачення на свою адресу. Уродженка Росії фігурувала у матеріалах справи під вигаданим ім'ям «Джейн Доу номер один». Її ім’я не розголошується.

На суді вона розповіла, що у 2013 році жила в Італії, а у лютому прилетіла до Лос-Анджелеса на фестиваль італійського кіно. За її словами, Вайнштейн прийшов до неї в готель Беверлі-Хіллз і змусив її до орального сексу.

Загалом у рамках цієї справи розглядалися звинувачення з боку чотирьох жінок, у тому числі висунутих дружиною губернатора Каліфорнії Дженіфер Сібел Ньюсом, а також актрисою та сценаристкою Лорен Янг.

За цими епізодами присяжні або оголосили Вайнштейна невинним, або визнали неможливість винести вирок за недостатністю доказів.

Адвокати продюсера доводили, що все відбувалося за взаємною згодою: жінки самі погоджувалися на секс із надзвичайно впливовою у світі кіно людиною.

Нагадаємо, 24 лютого 2020 року суд присяжних визнав Вайнштейна винним у справі про сексуальне насильство. У складі присяжних було 7 чоловіків та 5 жінок.

На винесення рішення присяжним знадобилось 5 днів. Присяжні визнали продюсера винним за двома пунктами з 5: у незаконних діях сексуального характеру та зґвалтуванні 3 ступені.

Попри численні звинувачення, судова справа ґрунтувалася на звинуваченнях двох жінок. Вайнштейн наполягає, що всі його сексуальні зв’язки були з обопільної згоди.

Нагадаємо, першою про домагання продюсера, ще не називаючи його імені у 2015 році заявила актриса Ешлі Джадд («Амнезія», «Цілуючи дівчат»). В інтерв’ю Variety, актриса згадала, що приїхала до Голлівуду, щоб обговорити з ним можливу співпрацю. Вона піднялася до нього в номер, де він запропонував їй масаж. Актриса відповіла відмовою, після чого втратила будь-які пропозиції від компанії Вайнштейна.

Гарві Вайнштейн – один із засновників кінокомпанії Miramax. Славу принесла робота над фільмами «Кримінальне чтиво», «Англійський пацієнт», «Закоханий Шекспір» та багатьма іншими. За мотивами розслідування було знято фільм «Вайнштейн», який встиг побувати і в українському прокаті.

У 2022 році з’явився фільм «Вона сказала», де йдеться про знамените розслідування The New York Times провело власне розслідування, з якого випливає, що Вайнштейн десятиліттями схиляв актрис і співробітниць своєї компанії до сексу. The NYT писала мінімум про вісім випадків, коли Вайнштейну вдалося залагодити скандали без судового розгляду. Джерела видання стверджують, що продюсер платив жертвам від $80 до $150 тис. Публікація мала ефект бомби. Про приставання з боку продюсера заявили Гвінет Пелтроу, Анжеліна Джолі, Леа Сейду, Роуз Макгавен, Розанна Аркетт, Азія Ардженто, Міра Сорвіно, Люсія Еванс, Ромола Гарай та інші акторки та моделі.