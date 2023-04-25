Жителі Авдіївки після обстрілу міста, квітень 2023

В Авдіївці Донецької області, де йдуть важкі бої, наразі залишається одна дитина, батьки переховують її та не дозволяють евакуювати. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Не можемо її знайти, батьки ховають її переховують. Але нічого, знайдемо і вивеземо», – сказав він.

За словами Барабаша, після повідомлення про примусову евакуацію приблизно 40 родин з дітьми виїхали з Авдіївки самі, ще 10 родин довелося шукати. Він розповів, що для того, аби не їхати в безпечніші місця, люди переховують дітей будь-де: у родичів, у знайомих чи не дуже знайомих людей.

«Вигадують будь-що. Що дітей вивезли, що вони у якихось неіснуючих родичів, які незрозуміло де живуть, в яких немає телефонів. Такі дурниці інколи розповідають, просто шпигунські пристрасті», – сказав керівник Авдіївської МВА.

За його словами, люди вдаються й до інших хитрощів.

Вони начебто погоджуються на евакуацію, але висувають власні умови: буцімто, «ми поїдемо, але дайте нам два дні», або «ми зберемо речі, заїдьте за нами завтра». Але коли приїжджає поліція або «білі янголи» (спеціальний загін поліції, який займається евакуацією цивільних), то виявляється, що вони вже змінили локацію, наголосив Барабаш.

Нагадаємо, 7 березня 2023 року Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Відтоді обов’язкова евакуація здійснюється у супроводі одного з батьків або опікуна чи іншого законного представника, без дорослих дітей евакуювати не дозволено.