8 травня до Києва прибула голова Бундестагу Німеччини Бербель Бас

У неділю, 8 травня, до Києва прибула голова Бундестагу Німеччини Бербель Бас. Керівник секретаріату Бундестагу Енріко Брісс повідомив, що Бас вшанує пам'ять жертв Другої світової війни і нацистської тирані.

«Сьогодні Бербель Бас вшанує пам’ять усіх жертв Другої світової війни та націонал-соціалістичної тиранії та проведе політичні переговори», – написав Брісс у Twitter.

Також Бербель Бас зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, спікером ВР Русланом Стефанчуком та прем'єром Денисом Шмигалем. А також відвідала Бучу та Ірпінь.

Фото Енріко Брісса у Twitter

Зазначимо, що сьогодні це не єдиний візит іноземних гостей до України. Також місто Ірпінь відвідав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, а в Ужгород приїхала перша леді США Джилл Байден.

Зазначимо, що під час телефонної розмови Володимир Зеленський запросив до України президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. За інформацією «Дзеркала тижня», очікується, що 10 травня Київ відвідає міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.