Голова Бундестагу Німеччини Бербель Бас відвідала Київ
У неділю, 8 травня, до Києва прибула голова Бундестагу Німеччини Бербель Бас. Керівник секретаріату Бундестагу Енріко Брісс повідомив, що Бас вшанує пам'ять жертв Другої світової війни і нацистської тирані.
«Сьогодні Бербель Бас вшанує пам’ять усіх жертв Другої світової війни та націонал-соціалістичної тиранії та проведе політичні переговори», – написав Брісс у Twitter.
#BundestagsPräsidentin @baerbelbas beginnt ihren Besuch in #Kiew. Zum heutigen #8Mai wird sie aller Opfer des #WW2 u. der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedenken u. politische Gespräche führen. #StandWithUkraine pic.twitter.com/ZDgMR5Qcbx— Enrico Brissa (@enricobrissa) May 8, 2022
Також Бербель Бас зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, спікером ВР Русланом Стефанчуком та прем'єром Денисом Шмигалем. А також відвідала Бучу та Ірпінь.
Фото Енріко Брісса у Twitter
Зазначимо, що сьогодні це не єдиний візит іноземних гостей до України. Також місто Ірпінь відвідав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, а в Ужгород приїхала перша леді США Джилл Байден.
Зазначимо, що під час телефонної розмови Володимир Зеленський запросив до України президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. За інформацією «Дзеркала тижня», очікується, що 10 травня Київ відвідає міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.