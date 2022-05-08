Джастін Трюдо відвідав знищене росіянами місто Ірпінь на Київщині

У неділю, 8 травня, з візитом до України прибув прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Зокрема політик відвідав місто Ірпінь на Київщині.

«Він приїхав в Ірпінь, щоби на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє», – повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Фото Олександра Маркушина

Також мер подякував прем’єр-міністру за підтримку, яку сьогодні надає Канада Україні. А також додав, що сподівається на підтримку Джастіна Трюдо в організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об‘єктів інфраструктури в Ірпені. Він зазначив, що з відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом.

Зазначимо, що Нижня палата парламенту Канади визнала дії росіян в Україні геноцидом.. Також ЄС офіційно звинуватив Росію у військових злочинах у Бучі.

Нагадаємо, 2 квітня міністерство оборони повідомило, що Київську область звільнено від російських загарбників, окупація тривала майже місяць. Туди почали заходити українські військові та рятувальники, розміновувати територію та збирати тіла закатованих мешканців. На звільнених територіях почали виявляти жахливі факти російських злочинів: зґвалтування, катування та братські могили з тілами мирних мешканців. Лише в одній Бучі виявили братську могилу з 280 тілами вбитих, росіяни вбили сотні цивільних у Бородянці, Ірпені та інших населених пунктах.