Галина Гладяк очолила Галицьку адміністрацію у березні 2023 року

Голова Галицької районної адміністрації Львова Галина Гладяк подала до НАЗК декларацію за 2024 рік – вона завершила будівництво будинку під Львовом, а загальний дохід подружжя становить близько 2 млн грн.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році Галина Гладяк отримала 905 тис. грн зарплати у Галицькій райадміністрації, чоловік посадовиці Роман Дзюб отримав мільйон гривень зарплати у Рахунковій палаті.

У 2024 році Галина Гладяк завершила будівництво будинку (228 м2) у Зимній Воді під Львовом, яке тривало із 2019 року. Співвласницею будинку є Надія Дзюб. Чиновниця вказує дві квартири у Львові (17 м2 та 54 м2 – друга у співвласності), житловий будинок (60,8 м2) та чотири земельні ділянки у селі неподалік Щирця. Роман Дзюб має одну ділянку на Львівщині. Подружжя не купувало нової нерухомості протягом останніх років.

Чиновниця із чоловіком не мають власних авто, а свої заощадження (грошові активи) зберігають готівкою – 120 тис. грн.

49-річна Галина Гладяк очолила Галицьку адміністрацію у березні 2023 року, до цього вона із грудня 2017 року вона працювала головою Сихівської районної адміністрації Львова, а раніше протягом півроку керувала Залізничним районом.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.