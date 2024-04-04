Голова Господарського суду Львівщини Василь Артимович

Голова Господарського суду Львівської області Василь Артимович оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Суддя вказав близько двох мільйонів гривень доходів, а також понад 60 тис. доларів заощаджень.

Як вказано у декларації голови суду, Василь Артимович отримав 1,4 млн грн зарплати в Господарському суді Львівщини та ще 518 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. Його дружина, Ольга Артимович, вказала 90 тис. грн доходу від підприємницької діяльності.

У голови суду немає власної нерухомості, проте Ольга Артимович є співвласницею двох квартир у Дрогобичі (62,7 м2 та 35,4 м2), також сім’я може користуватись майном своїх родичів: квартирою (48,7 м2) у Дрогобичі, а також квартирою (84,8 м2) та гаражем (71 м2) у Львові.

Василь Артимович є власником авто Hyundai Elantra 2008 року випуску, а також у 2023 році почав орендувати авто Škoda Superb 2019 року випуску.

Щодо заощаджень подружжя, то Василь Артимович зберігає гроші переважно готівкою (60 тис. доларів та 55 тис. грн), ще кілька тисяч у валюті та понад 100 тис. грн зберігає його дружина.