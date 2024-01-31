У 2012-2014 роках Олександр Сич був віце прем’єр-міністром України

Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Олександр Сич задекларував майже 1,5 млн грн заробітної плати в Івано-Франківській облраді, 40,7 тис. грн зарплати за сумісництвом в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, де він є професором кафедри публічного управління та адміністрування, 11,2 тис. грн зарплати в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника (професор кафедри політології), 134 тис. грн пенсії і 36,8 тис. грн відсотків у ПАТ «Украгзбанк».

У довоєнному 2021 році Олександр Сич заробив 1,4 млн грн на посаді голови облради, 50,9 тис. грн – в університеті, отримав близько 119 тис. грн пенсії та 48,9 тис. грн відсотків від вкладу в «Украгзбанку». На рахунках у цьому банку голова Івано-Франківської обласної ради тримає понад 1,4 млн грн і 2,6 тис. доларів, ще 33,4 тис. грн – на його рахунку у «Приватбанку». Готівкою в Олександра Сича 10 тис. доларів і 10 тис. євро. Також голова облради вказав, що у 2022 році купив військові облігації на 999,2 тис. грн, а у 26 грудня 2023 року поповнив свій депозит на 2 млн грн.

У власності Олександра Сича квартира з коморою в Івано-Франківську, земельна ділянка вартістю 200 тис. грн і недобудований будинок у селі Вовчинець, Volvo XC60 2016 року випуску за 216 тис. грн і авторські права на низку книг, наукових праць і рецензій.

Дружина голови облради Галина Сич у 2022 році заробила 206 тис. грн. На рахунку у банку в неї 90,2 тис. грн, ще 5 тис. доларів вона тримає готівкою. У її власності три земельні ділянки з домоволодінням і сауною у Делятині.

Додамо, що Олександр Сич є заступником голови з ідеологічних питань партії ВО «Свобода». Очолює Івано-Франківську обласну раду з 2010 року. У 2012-2014 роках був віце прем’єр-міністром України. У квітні 2014 року Олександр Сич доручив люструвати деяких керівників ОДТРК, а у жовтні 2015 року в його будинок прийшли з обшуками у справі розстрілу «Небесної сотні».