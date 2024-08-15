Голова Миколаївського райсуду Львівщини Олександр Бачун подав декларацію за 2023 рік
Дружина Олександра Бачуна Наталія Мричко працює суддею Львівського окружного адмінсуду. Вони вказують 2,7 млн грн доходу
Голова Миколаївського районного суду Львівської області Олександр Бачун та його дружина Наталія Мричко, яка є суддею Львівського окружного адмінсуду, оприлюднили декларації про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Олександр Бачун отримав 1,2 млн грн зарплати у Миколаївської райсуді Львівщини, його дружина Наталія Мричко працює суддею Львівського окружного адміністративного суду та вказує 1,5 млн грн зарплати. Більшість своїх заощаджень подружжя зберігає готівкою та у валюті – 99 тис. доларів.
У Львові Олександр Бачун має земельну ділянку, а його дружина є власницею та співвласницею нерухомості (частка житлового будинку та приміщення у ньому). Подружжя немає власних автомобілів, але може користуватись Volkswagen Passat (2013 р. в.), Volkswagen Jetta (2012 р. в.) та Honda CR-V (2008 р. в.).
На сайті суду вказано, що Олександр Бачун очолив Миколаївський районний суд Львівщини у червні 2023 року. Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.