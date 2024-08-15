Голова Миколаївського районного суду Львівської області Олександр Бачун та його дружина Наталія Мричко, яка є суддею Львівського окружного адмінсуду, оприлюднили декларації про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Олександр Бачун отримав 1,2 млн грн зарплати у Миколаївської райсуді Львівщини, його дружина Наталія Мричко працює суддею Львівського окружного адміністративного суду та вказує 1,5 млн грн зарплати. Більшість своїх заощаджень подружжя зберігає готівкою та у валюті – 99 тис. доларів.

У Львові Олександр Бачун має земельну ділянку, а його дружина є власницею та співвласницею нерухомості (частка житлового будинку та приміщення у ньому). Подружжя немає власних автомобілів, але може користуватись Volkswagen Passat (2013 р. в.), Volkswagen Jetta (2012 р. в.) та Honda CR-V (2008 р. в.).

На сайті суду вказано, що Олександр Бачун очолив Миколаївський районний суд Львівщини у червні 2023 року. Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.