Богдан Свистун переміг на виборах голови Мурованської ОТГ у 2021 році, як самовисуванець

Сільський голова Мурованого та голова Мурованської ОТГ Богдан Свистун оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Богдан Свистун отримав 976 тис. грн зарплати у Мурованській сільраді, його дружина Оксана Саляк працює у ЛОДА та отримала 150 тис. грн зарплати. Вона також декларує 301 тис. грн від продажу рухомого майна. Подружжя вказує 560 тис. грн та 40,6 тис. доларів заощаджень (грошових активів) станом на кінець 2023 року.

Із нерухомості подружжя вказує три земельні ділянки у Мурованому та житловий будинок (235 м2). Легкового авто чиновник не має, але декларує сільськогосподарську техніку – трактор ХТЗ-2511.

43-річний Богдан Свистун родом з Мурованого. Він переміг на виборах голови Мурованської ОТГ у 2021 році, як самовисуванець. До цього він працював секретарем виконавчого комітету Мурованської сільської ради.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.