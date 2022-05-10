Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 10 травня, здійснила неоголошений раніше візит до України, зокрема вона вже відвідала Бучу під Києвом, у якій внаслідок звірств російських нацистів загинули щонайменше 412 людей.

Бербок – перша представниця уряду Німеччини, що відвідує Київ після початку неспровокованого масштабного вторгнення Росії наприкінці лютого.

Як повідомила агенція Reuters, у Бучі німецька міністерка заявила, що «на місці жертв могли б бути ми».

Як повідомляє DW, під час свого візиту Бербок планує відновити роботу посольства Німеччини в Києві, яке було закрите з середини лютого, а також має провести переговори зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, 2 квітня Київщину звільнили від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Через це Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини. У свою чергу Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками та численними відеодоказами.