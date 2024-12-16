Олег Кіпер під час інтерв'ю з Наталією Мосейсук

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в інтерв′ю Наталії Мосейчук вважає, що на початку повномасштабного вторгнення митрополит Одеський та Ізмаїльський Московського патріархату Агафангел завадив висадці російського десанту. За словами Кіпера, московський священник їздив з іконою вздовж узбережжя Чорного моря, здійняв шторм і це завадило росіянам висадитися на Одещині.

«Коли почалася повномасштабна війна, то Агафангел виступив за Україну. У перші дні війни Агафангел при своїх 84 роках (зараз йому вже 86), він взяв ікону і він майже весь день чи всю добу, я не буду зараз на цьому (акцентувати), щоб не помилитися… Він взяв ікону і їздив вздовж узбережжя для того, щоби російські кораблі не змогли висадити тут десант. Це легенда, це правда», – сказав Олег Кіпер.

Він додав, що після молитви Агафангела на Чорному морі була сильна буря й російські кораблі не могли наблизитись до Одещини. Олег Кіпер припустив, що окупанти могли обстріляти Спасо-Преображенський собор в Одесі у відповідь на те, що Агафангел підтримав Україну.

«Це припущення, але Агафангел заборонив в молитві згадувати непотрібних нам людей – і Кирила, і Путіна. І один із варіантів, що це саме йому передали такі вітання [обстріл собору]», – розповів голова ОВА.

Зазначимо,що Олег Кіпер очолює Одеську ОВА з травня 2023 року. До того він з 2020 року обіймав посаду керівника прокуратури Києва. «Радіо Свобода» у жовтні 2024 року розповідало, що бізнес росіянина Ігоря Наумця вартістю 1 млрд грн в обхід держави перейшов до броварського бізнесмена Сергія Шапрана, який пов'язаний з Олегом Кіпером. Йдеться про холдинг Наумця «Юнігран», що видобуває корисні копалини на Житомирщині та виготовляв тротуарну плитку. У коментарі журналістам Олег Кіпер повідомляв, що нічого не знає про «Юнігран».

Додамо, що московський митрополит Агафангел є уродженцем Росії. За інформацією OSINT-розслідування Molfar, він має російське громадянство. Агафангел під час Помаранчевої революції підтримував Віктора Януковича, а у 2006 році став депутатом від «Партії регіонів». Він виступав проти проголошення канонічної автокефалії Української православної церкви. Митрополит також порівнював Львів із Чечнею.