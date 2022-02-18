Ярослав Лодигін вибачився за свій вислів про «людей з лісів, люди з гір» у контексті виступу гурту Kalush

Наглядова рада НСТУ задовільнили заяву про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення. Про це на Facebook розповів член наглядової ради, голова комітету з аудиту Суспільного мовлення Вадим Міський. Він також повідомив, що Ярослав Лодигін сам подав у відставку.

Нагадаємо, що Лодигін був також головою оргкомітету нацвідбору на «Євробачення-2022». Він заявив під час прес-конференції, що готовий піти у відставку, щоб «підтвердити криштально чисту репутацію Суспільного».

Нагадаємо, що цьогорічний нацвідбір на «Євробачення» супроводжувався гучним скандалом. Переможниця відбору Аліна Паш надала недостовірну інформацію про перетин адмінмежі з окупованим Кримом та була дискваліфікована.

Але цей скандал, що у всіх на слуху, був не єдиним. Під час нацвідбору Ярослав Лодигін заявив після виступу гурту Kalush Orchestra: «Ми вже декілька разів представляли себе як Україна, як українці, як такі люди з лісів, люди з гір в даному випадку». Зараз Лодигін вибачився за те, що міг когось образити своїм коментарем.

Нагадаємо, що після дискваліфікації Аліни Паш Суспільне запропонувало гурту Kalush Orchestra, який посів друге місце, представляти Україну на «Євробаченні». Музиканти не коментують цю пропозицію до того часу, поки не буде підписані офіційна угода між ними та мовником.

«Євробачення-2022» відбудеться в італійському місті Турин за участі 41 країни спочатку у півфіналах 10 і 12 травня, а потім у великому фіналі 14 травня.