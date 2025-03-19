Андрій Дяченко очолює Шептицьку РДА та є депутатом Шептицької районної ради

Андрій Дяченко, який очолює Шептицьку РДА та є депутатом Шептицької районної ради, подав до НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи мільйонний дохід та підвищення заробітної плати.

Як зазначено у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році на посаді голови Шептицької РДА Андрій Дяченко отримав 920 тис. грн, що більш як вдвічі перевищує зарплату у 2023 році – тоді вона становила 435 тис. грн. Посадовець отримав також 277 тис. грн пенсії та 213 тис. грн страхових виплат. Його дружина Оксана Дяченко працює у ДП «Львіввугілля» та декларує 379 тис. грн зарплати. Загалом річні доходи подружжя становлять майже 1,8 млн грн.

У 2024 році, як і протягом повномасштабної війни, подружжя не купувало нової нерухомості чи авто. Оксана Дяченко є власницею ділянки, будинку (143,7 м2) та гаража (32 м2) у Шептицькому (колишній Червоноград), а у власності очільника РДА є одна земельна ділянка та недобудований будинок на Прикарпатті.

Голова РДА Андрій Дяченко є власником авто ВАЗ 2101 («Копійка», 1980 р. в.), а його дружина із 2014 року їздить на позашляховику Mitsubishi Pajero Wagon (2014 р. в.).

Андрій Дяченко очолив Шептицьку РДА у 2021 році. До цього 35 років він працював у ДП «Львіввугілля» на різних посадах, від гірничого майстра до генерального директора. У 2019 році кілька місяців очолював Сокальську РДА. Нині 60-річний Андрій Дяченко є також депутатом Шептицької районної ради від партії «Слуга народу».

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.