Тарас Сулимко не прийшов на сесію Львівської міської ради, де доповідали про загрози місту від розбудови Сокільників

Голова Сокільницької сільської ради Тарас Сулимко у четвер, 1 травня, заявив, що міський голова Львова Андрій Садовий не відреагував на його прохання виступити на сесії Львівської міської ради. Однак керуючий справами виконкому Євген Бойко спростував його заяву, зазначивши, що під час спілкування телефоном сільський голова Сокільників повідомив, що він захворів і не зможе прийти на пленарне засідання.

Сесія Львівської міської ради відбувається у четвер, 1 травня. Вранці Тарас Сулимко опублікував у Facebook допис, у якому відреагував на заяви Львівського аеропорту про те, що адміністрація летовища не погоджувала оновлений генеральний план села, що передбачає житлову забудову біля злітної смуги. Також адміністрація аеропорту заявила, що розбудова Сокільників загрожує розвитку або й існуванню державного підприємства.

Натомість Тарас Сулимко стверджує, що сільрада отримала від аеропорту всі погодження, зазначивши, що взагалі перед реконструкцією аеропорту до «Євро-2012» саме міський голова Львова наполіг, аби аеропорт залишили в межах міста. Щоправда влада міста не має стосунку до розбудови державного підприємства, а рішення щодо розбудови летовища ухвалювали на державному рівні.

Також Тарас Сулимко заявив, що звертався у Львівську міську раду з проханням виступити на сесії ЛМР 1 травня, однак міський голова на це прохання не відреагував.

«Шкода, що ви не знайшли можливості відреагувати на моє офіційно направлене вам бажання виступити перед депутатами на сесії Львівської міської ради, яка відбувається у ці хвилини 1 травня. Я би з радістю висловив свою позицію, спростував поширювану неправду та поділився баченням розвитку громади», – написав Тарас Сулимко.

На цю заяву відреагував керуючий справами виконкому Євген Бойко. Він повідомив, що спілкувався з Тарасом Сулимком телефоном і пропонував зустріти його і провести на сесію, однак сільський голова Сокільників повідомив, що не зможе прийти, бо захворів.

«Пане Тарасе, відкидайте в сторону маніпуляції. Я ж особисто з вами говорив телефоном і пропонував вас зустріти. Ви ж повідомили, що захворіли, і не зможете бути. Попри все. Сесія тільки почалась. Ми чекаємо на вас», – написав Євген Бойко.

Під час сесії ЛМР секретар міської ради Маркіян Лопачак повідомив, що сільський голова Сокільників був запрошений на пленарне засідання, однак вранці 1 травня свою участь не підтвердив. Натомість на сесію прийшли мешканці та активісти Сокільників, зокрема голова ГО «Зручна громада» Уляна Солонюк, депутат Сокільницької сільради Орест Ваврух, місцевий мешканець та голова ОСББ ЖК «Південний» Микола Ільчук та мешканка, на приватній ділянці якої запроєктували розв’язку, Галина Басюк.

Нагадаємо, оновлений генеральний план Сокільників передбачає розширення села на 158 га та забудову житлом ділянки понад 50 га впритул до злітної смуги аеропорту. Для того, щоб приєднати до села додаткові землі, необхідне рішення Львівської районної ради, яка поки що остаточне рішення не прийняла.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова».