Крістіану Форро заборонили в’їзд до України до 2023 року

Голові угорського альянсу Словаччини Крістіану Форро заборонили в’їзд до України до 2023 року. Про це повідомляє закарпатське видання Infopost.Media.

Як повідомляється, 3 листопада, політик намагався перетнути кордон через автомобільний прикордонний пункт Чоп-Захонь на запрошення Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ). Візит був запланований заздалегідь і мав на меті вивчити досвід розбудови регіональних угорськомовних медіа на Закарпатті.

Однак прикордонники заборонили словацько-угорському політику проїзд та надали офіційну відмову з формулюванням, що «щодо громадянина Словацької Республіки Крістіана Форро уповноважений державний орган України ухвалив рішення про відмову у в’їзді в Україну».

Про причини відмови в офіційному документі не вказано. Як повідомив сам Форро на сторінці в Facebook причини такого рішення йому не відомі. За заявою політика, він не перебуває у списку заборонених до в’їзду в інших країнах.

«Сьогодні їхав до Ужгорода. З нетерпінням чекав знайомства з містом та зустрічі з представниками угорської громади, які проживають в Україні. Я ніколи раніше не був в Україні. Однак на українському кордоні мене чекав неприємний сюрприз», – зазначив він і додав, що усно причин відмови йому також не повідомили. Політик також оприлюднив фото рішення про заборону на в'їзд.

фото Крістіана Форро

Як пише Infopost.Media, Крістіан Форро також був помічений в агітації за КМКС «Партія угорців України» на місцевих виборах у 2019 році.

За даними угорських ЗМІ, Форро звернувся до міністра закордонних справ Словаччини Івана Корчка із проханням оприлюднити список громадян Словаччини, яким заборонений в’їзд в Україну, разом з обґрунтуванням.

Водночас представники Товариства угорської культури Закарпаття висловили своє обурення забороною на в’їзд політикові до України. Там вважають таке рішення контрпродуктивним і просять керівництво Державної прикордонної служби України надати пояснення щодо причин заборони в’їзду у письмовій формі.

Зауважимо, що це далеко не перший випадок, коли політиків, помічених в агітації на місцевих виборах за KMKSZ, зупиняли на кордоні. Зокрема, у листопаді минулого року Україна не впустила угорського урядовця Іштвана Грежi через агітацію на Закарпатті та втручання в місцеві вибори.

Форро є словацьким політиком та лідером «Партії угорської громади» SMK. На початку жовтня 2021 року на установчих зборах в місті Шаморин його обрали також головою позапарламентської партії Szövetség – Альянс. В неї об’єдналися словацькі партії (SMK, Most-Híd і Společatrinosť), які орієнтуються на підтримку угорськомовної національної меншини в країні.