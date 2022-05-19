День вишиванки, 300 кг сміття з озера, зростання цін на пальне і вулична торгівля у місті. Коротко про головні новини Івано-Франківська за 19 травня.

Пам’ятник Руській трійці одягли у вишиванки

У День вишиванки пам’ятник Руській трійці в Івано-Франківську одягли у вишиті сорочки. Фото пам’ятника у святковому вбранні опублікував міський голова Руслан Марцінків. «Для Франківська стало доброю традицією вбирати у вишиванки пам’ятник Руській трійці», – повідомив Марцінків і опублікував фото.

Пам’ятник діячам «Руської трійці» – Якову Головацькому, Маркіяну Шашкевичу й Івану Вагилевичу – встановили у 2013 році за кошти громади. Їх направили понад 20 тисяч доброчинців.

У Франківську із дна озера підняли понад 300 кг сміття

Озеро в Івано-Франківську очищують перед початком сезону відпочинку. Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської міської ради, водолази уже обстежили та очистили дно міського озера на площі понад 1000 кв. м і підняли на поверхню понад 300 кг сміття.

Загалом, за інформацією Івано-Франківської ОВА, в області до 30 травня обстежуватимуть місця масового відпочинку на воді та провадитимуть благоустрій пляжів.

На Прикарпатті відмінили похорон загиблого бійця через плутанину з тілами

У Верховині скасували похорон 21-річного загиблого військового Назарія Могорука через плутанину із тілами: до родини загиблого бійця із Дземброні привезли тіло іншого військового. У військкоматі пояснили, що інцидент стався через помилку в частині загиблого військовослужбовця. У рідних Назарія Могорука попросили вибачення за плутанину. Його тіло вже готують до відправки із Запоріжжя.

Відомо, 21-річний уродженець Дземброні Назарій Могорук жив у Харкові та постійно приїжджав до рідної тітки у село Ільці Верховинського району. Відомо, що солдат загинув у бою із росіянами 12 травня.

Марцінків дозволив вуличну торгівлю в Івано-Франківську

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що цьогоріч у місті не будуть боротися зі стихійною торгівлею, оскільки людям треба дати можливість заробляти кошти. Про це мер сказав під час ранкового ефіру на радіо «Західний полюс».

«Дуже важливо, щоб економіка працювала. Навіть такі банальні речі, як вулична торгівля, яку я не підтримував в мирний час, зараз ми максимально даємо можливість людям поторгувати. Адже в цей час, коли ростуть ціни потрібно якось виживати», – сказав Руслан Марцінків.

Ціни на пальне зросли на 30%

Уряд скасував держрегулювання цін на усі види пального. Водночас Мінекономіки заявило, що домовилось із трейдерами не підвищувати ціни вище 52 грн/л на бензин і 58 грн/л на дизпаливо. Реагуючи на ці зміни, у четвер, 19 травня, великі мережі АЗС уже підняли ціни на пальне на близько 30%.

У мережах АЗС ОККО та WOG станом на 19 травня продають бензин А-95 за 51 грн/літр, а дизель – 57 грн/л. Мережа «Авіас» підняла ціни до 44 грн/л бензину А-95 і 46 грн на дизпаливо. На АЗС мережі «БРСМ» вартість дизпалива підвищилась до 54,99 грн/л. На АЗС «Укр-Петроль» 95-й бензин подорожчав до 51,50 грн/л, а дизельне пальне – до 57,50 грн/л.

Розкрадач могил на Прикарпатті отримав 4 роки обмеження волі

45-річний мешканець Івано-Франківської області отримав 4 роки обмеження волі за систематичне обкрадання могил на сільському кладовищі. Чоловік постійно викрадав металеві огорожі та різні конструкції з могил і здавав їх на металолом.

Про вирок 45-річному прикарпатцю повідомила прес-служба Калуської окружної прокуратури. За даними слідства, чоловік неодноразово виламував металеві огорожі могил на кладовищі у Вигоді та здавав крадене на металобрухт. Суд розцінив такі дії як наругу над могилами.