45-річний мешканець Івано-Франківської області отримав 4 роки обмеження волі за систематичне обкрадання могил на сільському кладовищі. Чоловік постійно викрадав металеві огорожі та різні конструкції з могил і здавав їх на металолом.

Про вирок 45-річному прикарпатцю повідомила прес-служба Калуської окружної прокуратури. За даними слідства, чоловік неодноразово виламував металеві огорожі могил на кладовищі у Вигоді та здавав крадене на металобрухт. Суд розцінив такі дії як наругу над могилами.

«Чоловік з метою наживи неодноразово вчинив наругу над могилами, виламувавши з могил металеві огорожі та вчиняв крадіжку металевих конструкцій з могил на сільському кладовищі одного з сіл Вигодської територіальної громади, та надалі реалізовував викрадені предмети як металобрухт», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Долинський районний суд визнав 45-річного мешканця Івано-Франківської області винним за ч. 3 ст. 297 ККУ (наруга над могилами з корисливих мотивів). За скоєне чоловікові призначили чотири роки обмеження волі.