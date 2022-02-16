Алея Слави у Раковому тепер буде під постійним відеоспостереженням

Територія одного з найбільших кладовищ Хмельницького невдовзі буде під постійним відеоспостереженням. Як розповів начальник комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» Сергій Бортник, рішення про обладнання відеонагляду на кладовищі у мікрорайоні Ракове на підприємстві прийняли вже давно, проте фінансова можливість для реалізації цього проекту з'явилась нещодавно.

«Ідея про це виникла вже давно. Направлені камери будуть більше на алею Слави. Цей проект ми реалізовуємо власним коштом, з бюджету міста гроші не виділялись. Загальна вартість обладнання із монтажними роботами становить близько 49 тис. грн», – уточнив Сергій Бортник

Алею Слави на кладовищі у Раковому відкрили 2016 року. З того часу тут ховають загиблих воїнів української армії. У 2020 році саме на цьому кладовищі виділили місце для поховань померлих від Covid-19. З одинадцяти існуючих у Хмельницькому кладовищ в Раковому знаходиться одне з найбільших кладовищ у місті.