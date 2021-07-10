Головні новини Львова за 10 липня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
фото @romantych
26-річну жінку ударило струмом під час спроби зробити селфі на цистерні вантажного потяга, львівські паралімпійці-фехтувальники здобули золото та срібло на Кубку світу та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 10 липня.
Станом на 10 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 029 (+12 за попередню добу).
26-річну львів’янку вдарило струмом на цистерні потяга
На станції «Підзамче» 26-річну жінку ударило струмом під час спроби зробити селфі на цистерні вантажного потяга. Вона вижила, проте отримала 70% опіків тіла.
Львівські паралімпійці-фехтувальники здобули золото та срібло на Кубку світу
Львів’янка Наталія Морквич виграла золоту медаль Кубку світу з фехтування на візках у жіночій рапірі в категорії А. Ще двоє львівських паралімпійців здобули срібло: Андрій Демчук у чоловічій рапірі в категорії А, а Антон Дацко – у категорії В.
Куди піти у Львові у вихідні 9-11 липня
Прем'єра «Тригрошової опери», нічні екскурсії «Забави на Петра», Фестиваль музики Кендлінгера, світлини Івана Миколайчука та Майстерня фантазій.