26-річну жінку ударило струмом під час спроби зробити селфі на цистерні вантажного потяга, львівські паралімпійці-фехтувальники здобули золото та срібло на Кубку світу та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 10 липня.

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Станом на 10 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 029 (+12 за попередню добу).

26-річну львів’янку вдарило струмом на цистерні потяга

На станції «Підзамче» 26-річну жінку ударило струмом під час спроби зробити селфі на цистерні вантажного потяга. Вона вижила, проте отримала 70% опіків тіла.

Львівські паралімпійці-фехтувальники здобули золото та срібло на Кубку світу

Львів’янка Наталія Морквич виграла золоту медаль Кубку світу з фехтування на візках у жіночій рапірі в категорії А. Ще двоє львівських паралімпійців здобули срібло: Андрій Демчук у чоловічій рапірі в категорії А, а Антон Дацко – у категорії В.

Куди піти у Львові у вихідні 9-11 липня

Прем'єра «Тригрошової опери», нічні екскурсії «Забави на Петра», Фестиваль музики Кендлінгера, світлини Івана Миколайчука та Майстерня фантазій.