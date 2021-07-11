На стадіоні «Арена Львів» відбулися всеукраїнські шосейні змагання радіокерованих автомоделей, львів’янин поранив ножем двох чоловіків біля залізничного вокзалу. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 11 липня.

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Станом на 11 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 032 (+3 за попередню добу).

У Львові відбулися всеукраїнські шосейні змагання радіокерованих автомоделей

На стадіоні «Арена Львів» понад 80 пілотів із десяти областей змагались за Кубок України. Подібні змагання у нашому місті влаштовують вперше, раніше їх проводили в Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві.

39-річний львів’янин поранив ножем двох чоловіків біля залізничного вокзалу

Двох поранених госпіталізували до лікарні, їхні діагнози уточнюються, проте попередньо поранення не мають загрози для життя.

«Це дуже красиво, це Балаян»

Акторка Катерина Молчанова розповіла нам про фільм Романа Балаяна «Ми є. Ми поруч».

Трьох людей на Львівщині госпіталізували після укусу змій

Усі потерпілі перебувають у лікарнях у стані середньої важкості.