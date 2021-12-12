Режисер Тарас Дронь розповів про свій фільм «Із зав’язаними очима», у Новояворівську невідомою речовиною отруїлися 10 дітей, підбірка найкращих гірськолижних спусків Львівщини з актуальними цінами. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 12 грудня.

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Станом на 12 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 97 763 (+109 за попередню добу).

«Глядач іде в кіно за емоцією»

Режисер Тарас Дронь розповів про свій фільм «Із зав’язаними очима».

Підкорювачі гір

Найкращі гірськолижні спуски Львівщини: ціни, локації, фото.

Помер екс-головний лікар 5-ї міської лікарні Львова Богдан Матвієв

Богдан Матвієв очолював 5-у лікарню майже 25 років – 1996 до 2020 року, після цього був медичним директором з організаційно-методичної роботи медзакладу.

У Новояворівську невідомою речовиною отруїлися 10 дітей

Усі вони того дня відвідували хокейний матч на «Льодовій арені».