У неділю, 12 грудня, на 65-му році життя помер колишній головний лікар 5-ї міської клінічної лікарні Львова Богдан Матвієв. Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook, причини смерті не уточнюються.

Богдан Матвієв очолював 5-у лікарню майже 25 років – 1996 до 2020 року, після цього був медичним директором з організаційно-методичної роботи медзакладу. Закінчив Львівський державний медичний інститут в 1980 році, після чого мав два роки інтернатури по дитячій хірургії.

З 1983 до 1989 року працював травматологом у 5-ій лікарні, 1989 до 1996 – в обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих у Винниках спершу на посаді лікаря-ортопеда, а потім заступником начальника госпіталю.