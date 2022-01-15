Помер педіатр львівського «Охматдиту» Андрій Січкоріз, заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів про підсумки року у туристичній галузі, «ЄС» збирає мітинг на підтримку Порошенка у львівському аеропорту. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 15 січня.

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Станом на 15 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 102 593 (+534 за попередню добу).

«Туризм генерує для Львова близько 500 млн грн у рік»

Заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів про підсумки року у туристичній галузі.

Помер педіатр львівського «Охматдиту» Андрій Січкоріз

Причина смерті лікаря наразі не відома, однак, як уточнили у прес-службі «Охматдиту», він помер раптово й не від ковіду.

«ЄС» збирає мітинг на підтримку Порошенка у львівському аеропорту

Раніше в партії неодноразово заявляли, що екс-президент прилетить до Києва.

Авіакомпанія Air Ocean зупинила всі польоти Україною

Авіакомпанія літала на внутрішніх рейсах з Києва та Львова.