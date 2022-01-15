Петро Порошенко і Олег Синютка під час передвиборчого мітингу у Львові, 18 жовтня 2020 року

Перший заступник голови партії «Європейська соділарність» Олег Синютка повідомив про скликання великого мітингу у львівському аеропорту 17 січня. Синютка не повідомив його причини, вказавши лише у заявці на мітинг «на захист демократії і закону». Про це стало відомо з відповіді Львівської міськради на запит ZAXID.NET.

Як випливає з листа, надісланого до Львівської міськради за підписом Олега Синютки, територіальна організація партії «ЄС» має намір провести 17 січня мирне зібрання у Львові на вул Любінська, 168 (за цією адресою розташований аеропорт). Триватиме акція дві години – з 13:00 до 15:00, очікувана кількість учасників – 10 тис. осіб. Організатором зібрання та відповідальним за дотримання громадського порядку вказаний сам Олег Синютка.

Копія повідомлення про проведення мітингу у львівському аеропорту, надісланого у Львівську міськраду 14 січня

Ймовірно, проведення мітингу у львівському аеропорту пов’язане з очікуваним поверненням в Україну екс-президента Петра Порошенка, якому раніше висунули офіційні звинувачення у державній зраді.

Ні прес-служба львівського осередку партії «ЄС», ні сам Олег Синютка не відповіли на питання ZAXID.NET про причини мітингу саме у львівському аеропорту і саме у той день, коли аносоване повернення Порошенка.

Раніше львівський осередок партії «ЄС» заявляв про участь 17 січня у мітингу на підтримку екс-президента у Києві . Таку ж заяву робив перший заступник голови партії і очільник львівського осередку Олег Синютка.

Нагадаємо, що раніше в «ЄС» неодноразово заявляли, що Порошенко прилетить саме до Києва вранці 17 січня. У суботу, 15 січня, у партії підтвердили, що зустрічатимуть Порошенка у київському аеропорту «Жуляни».

Як відомо, Петрові Порошенку висунули офіційну підозру у державній зраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. Відповідну підозру Петру Порошенку вручили 20 грудня, а 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт все його майно і активи. Крім цього, у грудні Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі та поїхав у невідомому напрямку. Пізніше стало відомо, що він перебував у Польщі, а згодом поїхав до Бельгії.