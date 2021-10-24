Головні новини Львова за 24 жовтня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
Інтерв'ю з начальником поліції Львівщини Олександром Шляховським, мешканця Підволочиська підозрюють у викраденні 9-місячної дівчинки у Львові, раптово помер проректор Львівської політехніки Анатолій Мороз. Про ці події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 24 жовтня.
Станом на 24 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 81 741 (+797 за попередню добу).
Раптово помер проректор Львівської політехніки Анатолій Мороз
Анатолій Мороз мав проблеми з серцем, нещодавно переніс операцію, після чого навіть повернувся на роботу.
«Цей злочин видавався страшним, поки ми не побачили, з ким маємо справу»
Інтерв'ю з начальником поліції Львівщини Олександром Шляховським.
Мешканця Підволочиська підозрюють у викраденні 9-місячної дівчинки у Львові
До розшуку Вікторї Нечаєвої залучені всі підрозділи поліції Львівщини та сусідніх областей.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.