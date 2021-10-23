39-річний очільник поліції Львівщини генерал Олександр Шляховський

З лютого поліцію Львівщини очолює 39-річний генерал Олександр Шляховський. За цей час на Львівщині сталось кілька резонансних злочинів – вбивство 19-річної студентки, також затримання маніяка, який застрелив двох чоловіків у Стрию. А нещодавно четверо злочинців викрали у Львові молоду дівчину і вимагали за неї викуп 2 млн євро. ZAXID.NET вдалося поспілкуватися з генералом Шляховським про деталі визволення дівчини, про розкриті розбійні напади, а також про єдине вбивство, яке ще досі не розкрите. І звісно, про вакцинацію від коронавірусу.

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Минулого тижня у Львові стався зухвалий злочин, було викрадено молоду дівчину. Наскільки ситуація була критичною і непередбачуваною?

Повідомлення про викрадення людини завжди є страшним. Коли дізналися, що якісь люди викрали 19-річну дівчину, вимагають за неї 2 млн євро і погрожують, що з нею може щось погане статися, тоді ми зрозуміли всю складність ситуації. М’яко кажучи, цей злочин видавався страшним. Але це було до моменту затримання, до того, як ми побачили, що за категорія злочинців діяла.

Ви не думали, що це може бути розіграш? От нещодавно в центрі Львова блогери інсценували викрадення дівчини, бо знімали ролик для Tik-Tok?

Так, було таке. Ми тоді оголошували план «перехоплення» і затримали їх на проспекті Свободи.

От, власне, чому тут вирішили, що все серйозно?

В нас сумнівів не було, бо батько отримав SMS з погрозами, а потім злочинці йому прислали відео, де його донька плаче і розказує, що її справді викрали і це ніякий не розіграш. Ми перевірили телефон викраденої дівчини, він був вимкнений.

З чого почали тоді?

Через камери системи відеонагляду «Безпечна Львівщина» ми встановили, що дівчина приїхала з Червонограда до Львова. Так само по камерах відслідкували, куди вона йшла. Далі ми намалювали маршрут і помітили, що дівчина раптово зникла з відео. І таким чином ми знайшли той «квадрат», де її могли б утримувати.

І тоді ввели спецоперацію?

Ні, ніякої спецоперації не було. Є спецоперації: «Заручник», «Перехоплення», «Сирена». В цьому випадку ми діяли згідно з інструкцією щодо викрадення людини. Я спілкувався з батьком дівчини, підняв кримінальну поліцію, слідче управління, територіальний відділ поліції. І ми всі разом працювали над встановленням точного місця утримання дівчини.

То багато людей було задіяно?

Загалом десь 200 працівників поліції.

І як швидко вдалося знайти дівчину?

О 14:00 її викрали, в 23:00 ми вже вибили двері до квартири, де вона утримувалась.

Тобто вона була в полоні 9 годин...

Ми одразу встановили, що дівчина йшла на зустріч із замовницею, яка нібито хотіла обговорити співпрацю щодо весільної фотосесії. На камерах ми бачили, що дівчата йдуть разом. Тобто дівчина, яка заманювала жертву, супроводжувала її. Далі ми вирахували будинки, куди б вони могли піти, і почали опитувати мешканців. Таким чином встановили точну адресу, де утримувалася наша викрадена. І тоді я віддав наказ проникнути в квартиру, тому що була очевидна загроза її життю.

А далі як все відбувалося?

Ми вибили двері, побачили трьох молодих чоловіків, затримали їх на місці. Викрадена дівчина була в окремій кімнаті зв’язана. Злочинці забрали у неї телефон, особисті речі. Нам довелося одразу викликати для неї «швидку», дівчина була у такому шоковому стані, що не могла навіть говорити, тільки мугикала.

Тобто на місці затримання дівчини-співучасниці, яка заманювала жертву не було?

Ні, не було. Після затримання тих трьох хлопців, коли вони почали свідчити, ми зрозуміли, що є ще одна співучасниця. Неповнолітня співучасниця (дівчина одинадцятикласниця, їй 17 років – ред.) вона живе в Червонограді. Ми затримали її вже вдома. Вона нічого не заперечує, та й ми зібрали достатньо доказів її причетності до злочину, до планування…

А що це за такі бандити-викрадачі?

Усі четверо з Червонограда. Двоє з них неповнолітні, середнього соціального стану. Організатор – найстарший хлопець (25-річний червоноградець – ред.) доходів як таких не має, перебивається тимчасовими заробітками. Злочинці знали родину потерпілих, їм було відомо, що батько займається бізнесом і от ними покерувала жага легкого заробітку. А неповнолітня школярка у всій цій історії виконувала роль замовниці фотосесії, заманювала жертву. Вона вже під домашнім арештом, хлопці в СІЗО без права застави.

Що вони зробили не так, що їх так швидко вдалося спіймати?

Вчинили злочин (сміється – ред.) Насправді нам дуже допомогла система відеонагляду, яка працює у місті.

На початку розмови ми згадали про псевдовикрадення, задля жартів чи відео. Як часто таке трапляється?

Щоразу, коли надходить повідомлення про викрадення людини, ми змушені на нього реагувати, не розуміючи ще чи це жарт, чи справді злочин. На це йдуть великі витрати: за роботу працівників, на авто, на пальне, інше. Буває, що це розіграш, цих людей ми також притягуємо до відповідальності. Справжні викрадення також бувають, але це не систематично. Викрадачі хочуть легких грошей, але хочу сказати, що всі такі злочини розкриті, люди живі, а злочинці притягнуті до відповідальності.

А як щодо інших злочинів, всі розкриті?

Станом на сьогодні у нас є одне нерозкрите вбивство. Це вбивство таксиста. Але ми працюємо в тому напрямку. Особа злочинця ще не встановлена і мотив ми дізнаємося, коли затримаємо вбивцю.

Ви вже більше півроку на посаді начальника поліції Львівщини, що вже встигли зробити, є чим пишатися?

Я краще скажу так, мені приємно, що ми активно створюємо систему відеонагляду «Безпечна Львівщина», і тут до нас доєднюються органи місцевого самоврядування. Бачите, камери зіграли першочергову роль у встановленні місця утримання нашої викраденої.

Зараз проводимо спецоперацію «Розшук». Сьогодні на Львівщині є 766 злочинців, яких оголосили в розшук. Вони вчинили різні злочини, і тяжкі теж. Крім того, ми разом з колегами з управління стратегічних розслідувань, розкрили розбої, які були у січні минулого року в Радехові, (Озброєні бандити напали на начальника лісомисливського господарства Степана Данькевича. Власників катували, від отриманих травм дружина лісника померла. Бандити вкрали 300 тис. грн – ред.) також розкрили розбійний напад у Брюховичах (У приватному будинку в Брюховичах було вбито Мечеслава Жеребецького, відомого місцевого бізнесмена, який займався земельними оборудками та продажем нерухомості. Бандити вкрали понад 1,5 млн грн, – ред.) Це все була одна банда, яка також вчиняла розбої в інших областях України. Злочинці чинили опір при затриманні, але нам все вдалося.

А ще ми ефективніше затримуємо збувачів наркотиків. Це найбільше зло для суспільства. Вони спонукають наркозалежних людей вчиняти злочини, щоб дістати гроші і купити за них наркотики. Ми не даємо розвиватися наркозлочинності у нас в області.

А Telegram-канали закриваєте?

І не тільки канали, а й людей, які їх створюють. Таких осіб ми притягуємо до кримінальної відповідальності.

А от була історія про чотирьох працівників поліції, які торгували наркотиками. Що з ними? Поновлюються на роботі?

Зараз ще триває досудове розслідування. Зараз вони всі звільнені. Я не можу сказати, чи вони поновляться на роботі, чи ні. Але зараз вони звільнені, чекають на вирок.

Зараз на часі мабуть злочини пов'язані з підробкою ковід-сертифікатів?

Ми вже затримали трьох реалізаторів підроблених сертифікатів про вакцинацію, їх судитимуть.

А ви сам вакцинований?

Звісно, вже двічі. І після того навіть перехворів, але мав легку форму. В нас взагалі 87% працівників поліції зробили щеплення. Не вакцинувалися тільки ті, хто сходив до лікаря і отримав заключення про протипоказання.