Біля Львова у потрійній ДТП загинули двоє людей, у львівському гарнізонному храмі закінчують 6-річну реставрацію фресок, ще два заклади Львова закрили через порушення карантину. Про ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 6 листопада.

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Станом на 6 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 89 107 (+711 за попередню добу).

«У храмі і мистецтво – свого роду молитва»

У львівському гарнізонному храмі закінчують 6-річну реставрацію фресок.

Три вихованки львівського коледжу стали чемпіонками Європи з боротьби

Україна посіла першу сходинку загальнокомандного заліку молодіжного чемпіонату Європи.

Біля Львова у потрійній ДТП загинули двоє людей

У селі Ямпіль Мурованської ОТГ зіткнулися три автомобілі, внаслідок чого водій та пасажир одного з них загинули на місці аварії.

Ще два заклади Львова закрили через порушення карантину

Йдеться про розважальний центр Планета мрій на вул. Газова, 30А та бар Flashback Lounge Bar на вул. Валова, 5.

У ромському таборі в Жидачеві разом з наметом згоріла однорічна дитина

Про інцидент поліцію повідомила матір загиблого хлопчика, яку правоохоронці затримали через злісне невиконання батьківських обов’язків.