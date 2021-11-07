Львівський борець Данило Стасюк виграв бронзу чемпіонату світу, у зоні ООС загинув військовий з Львівщини, ми склали перелік екзотичних тварин, птахів, комах та рептилій, яких можна тримати вдома без шкоди для здоров’я. Про це у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 7 листопада.

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Станом на 7 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 89 467 (+360 за попередню добу).

Львівський борець Данило Стасюк виграв бронзу чемпіонату світу

Данило Стасюк змагався у категорії до 97 кг. На шляху до медалі він поборов польського та індійського спортсменів, проте у півфіналі програв молдовському борцю.

У зоні ООС загинув військовий з Львівщини

Віталій Павлисько загинув під час мінометного обстрілу, військовий з 2015 року перебував у зоні бойових дій.

Кіт, пес чи капібара?

Ми склали перелік 30 екзотичних тварин, птахів, комах та рептилій, яких можна тримати вдома без (серйозної) шкоди для здоров’я.