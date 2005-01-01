Головний бухгалтер львівського підприємства привласнив більше ₴200 тис.

Головного бухгалтера одного з львівських товариств з обмеженою відповідальністю викрили на присвоєнні коштів підприємства. Упродовж березня-вересня 2017 року посадовець вкрав 201,5 тисяч гривень, повідомляє управління захисту економіки Львівщини.

Разом з слідчими Галицького відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 вони викрили бухгалтера і повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем у великому розмірі).

«Посадовець, будучи матеріально відповідальною особою, не вносив у повному обсязі на банківський рахунок товариства грошові кошти, отримані у результаті здійснення підприємством господарської діяльності, а також з метою приховування відомостей про недостачу коштів на підприємстві не відображав відповідних даних по бухгалтерському обліку», ‒ йдеться у повідомленні поліції.

Йому загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.