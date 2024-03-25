Андрій Миколайчук працює на посаді з вересня 2020 року

Керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколайчук подав декларації про свої доходи за 202і та 2022 роки. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, керівник прокуратури за 2022 рік отримав понад 1 млн 873 тис. грн доходу. Андрій Миколайчук на посаді керівника прокуратури Тернопільщини перебуває з 18 вересня 2020 року.

В декларації за 2022 рік Андрій Миколайчук зазначив лише одну свою доньку Дарину. В декларації за 2021 рік значилася також дружина Маргарита Миколайчук. Керівник прокуратури задекларував 2 об’єкти нерухомості. Це службова квартира площею понад 91 м2 в Черкасах, де раніше він працював. Також прокурор задекларував орендовану квартиру в Тернополі площею 81,9 м2 в Тернополі. Власником помешкання є Олег Смалюк.

Андрій Миколайчук у своїй власності має автомобіль Škoda Octavia 2021 року випуску. Вартість авто, зазначена в декларації, становить 912 250 грн. Щоб придбати це авто обласний прокурор брав кредит в розмірі 260 150 грн. За 2022 рік керівник прокуратури заробив 1 635 076 гривень. Це майже на 300 тис. грн більше, ніж він отримав в 2021 році. За 2022 рік Андрій Миколайчук отримав також пенсію в розмірі 238 320 грн. Також в декларації зазначається, що прокурор мав пільгу на оплату комунальних послуг в Черкасах в розмірі понад 15 тис. грн та отримав одноразову допомогу в розмірі майже 1500 грн. В декларації за 2021 рік зазначалося, що його дружина працює в Черкаському обласному ТЦК СП і там отримала зарплату – 176 366 грн.

Готівкою Андрій Миколайчук тримає 17 700 доларів та понад 32 тис. грн. На банківських рахунках – майже 47 тис. грн. У декларації за 2022 рік була також зазначено, що його дружина Олеся мала 90 тис. доларів готівкою, а на банківських рахунках – 178 тис. грн.

Додамо, що Андрій Миколайчук народився в 1978 році у м. Коростень Житомирської області. У 2001 році закінчив Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство». В органах прокуратури працює з лютого 2002 року. З цього часу працював на різних посадах, у тому числі і на керівних, у військових прокуратурах Центрального та Південного регіонів України, сил антитерористичної операції та об’єднаних сил. З 18 вересня 2020 року – керівник Тернопільської обласної прокуратури.