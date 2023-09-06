Митника затримали під час одержання чергового траншу хабаря

Співробутники Служби безпеки викрили на хабарі трьох службовців Львівської митниці Держмитслужби, які сприяли переміщенню товарів через державний кордон у воєнний час.

Як повідомили 6 вересня в СБУ, після отримання чергового траншу хабаря викрили головного державного інспектора митного поста «Краківець». Він вимагав гроші за нестворення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень. Тим, хто не хотів давати хабар, він погрожував додатковими перевірками та затягуванням термінів проходження митного контролю.

Також правоохоронці викрили ще двох посадовців митниці, які причетні до схеми одержання хабарів. За попередніми даними, всі учасники схеми таким чином заробляли по кілька тисяч за зміну.

Усім трьом митникам слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.