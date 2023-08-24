Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував квартиру у заступниці начальника відділу митного оформлення «Запитів» митного поста «Львів-північний» Галицької митниці ДМС Анни Бісюк вартістю 1,86 млн грн. Прокурори довели, що квартира не могла бути придбана за легальні доходи.

Як вказано в матеріалах справи, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Держбюро розслідувань (ДБР) виявили у посадовиці Львівської митниці ДМС України Анни Бісюк квартиру у Львові вартістю 1,86 млн грн. Цю квартиру площею 103,3 м в лютому 2022 року придбала її мама, а наступного дня – оформила договір дарування на доньку.

Прокурори з’ясували, що такою ж схемою Анна Бісюк раніше придбала ще дві квартири та автомобіль: спершу нерухомість придбала її мама, а потім оформила дарчу на доньку. В такий спосіб посадовиця вносила це майно в декларацію як подарунки.

Утім цією інформацією зацікавились САП і ДБР й звернулись у ВАКС. Антикорупційні органи з’ясували, що працівниця митниці легально не могла заробити кошти на покупку квартири, як і її родичі.

«Спільні доходи батьків чиновниці становили 830 тис. грн, а витрати – 926 тис. грн. Це свідчить, що заощаджень не було, а витрати значно перевищують отримані доходи», – повідомляли в НАЗК.

9 червня суд наклав на квартиру арешт, аби посадовиця не могла її продати або переоформити. 24 серпня ВАКС визнав актив у вигляді квартири необґрунтованим і конфіскував її на користь держави. Це рішення можна оскаржити в апеляційному судді.